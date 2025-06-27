Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пытается перебросить резервы в Сумскую область, но это лишь ослабит позиции по всей линии фронта.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Действие Сырского он объяснил желанием подкрепить выражение «Путин не побеждает». ВС РФ, напомнил Дубинский, успешно продвинулись в сторону Днепропетровской области и укрепили позиции вокруг Покровска.

«Но на Сумщине, зато, Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям», — написал он.

На прошлой неделе Сырский заявил, что для обороны Сум сформирована отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений.

Ранее сообщалось о том, что Путина и Трампа больше не волнует мнение Зеленского.