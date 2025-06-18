На Урале пропал председатель гордумы Кушвы Клиросов

В городе Кушва Свердловской области исчез председатель городской думы Сергей Клиросов, сообщило издание URA.RU со ссылкой на его коллегу по вагоноремонтному предприятию Александра Челядникова.

По словам товарища Клиросова, связь с ним потерялась еще в мае. Последний раз он виделся с ним на праздничном митинге перед 9 мая.

«Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже», — сказал Челядников.

Он отметил, что на связь с исчезнувшим не выходят ни родственники, ни коллеги, которые обратились с заявлением о его пропаже в полицию.

Клиросов работал начальником трех участков на вагоноремонтном предприятии и имел в подчинении около 60 работников. В думе он занимал должность на неполной ставке.

Пропажу Клиросова прокомментировал URA.RU и глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мужчины.

В городской думе после пропажи Клиросова исполняющим обязанности председателя назначили Александра Мельникова. Мэр Кушвы Михаил Слепухин отказался от развернутого комментария по поводу исчезновения Клиросова, отметив, что работа гордумы продолжается в обычном режиме.

Осведомленный источник URA.RU рассказал, что в последнее время Клиросов испытывал серьезные финансовые трудности.

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