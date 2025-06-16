В Чечне исчезла увезенная из Петербурга Седа Сулейманова

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Седу Сулейманову, уроженку Чечни, которая была незаконно вывезена из Санкт-Петербурга в 2023 году. Об этом стало известно из базы данных ведомства.

В 2022 году Сулейманова обратилась за помощью к правозащитникам, чтобы покинуть Чечню, опасаясь насильственного брака со стороны семьи. Тогда же девушка оказалась в Санкт-Петербурге со своим молодым человеком.

В 2023 году активисты сообщили, что Седу насильно пытались выкрасть из Петербурга ее братья, а также угрожали «убийством чести». Позже полиция задержала девушку по делу о краже, в которой ее обвинили родственники.

Правозащитники, защищавшие Седу, заявляли, что никакой кражи не было. По их словам, все обвинения использовались как повод для обращения в правоохранительные органы для того, чтобы в дальнейшем увезти ее в Чечню. Позже так и случилось — девушка оказалась в республике у своей семьи.

В 2023 году омбудсмен Чечни Мансур Солтаев распространил видео, на котором запечатлена Сулейманова. Он утверждал, что девушка находится дома «в хорошем расположении духа». Седа опровергала все «связанные с ней слухи».

В апреле 2024 года Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье об убийстве, связанное с исчезновением Сулеймановой, которая перестала выходить на связь. Сейчас девушка значится в списке пропавших без вести.

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