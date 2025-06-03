По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Cигналы начали звучать практически одновременно во всех регионах страны около 09:50 мск, включая Киевскую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года в ответ на террористические попытки Киева нанести удары по Крымскому мосту.

В Министерстве обороны РФ заявляли, что целью атак по критическим объектам соседнего государства является препятствование функционированию ключевых инфраструктурных объектов, а также снижение боеспособности украинских вооруженных сил.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над российскими регионами силы противовоздушной обороны за ночь сбили восемь беспилотников.