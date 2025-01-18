Для успешных переговоров по завершению украинского конфликта, Дональду Трампу необходимо понять, что РФ уже победила в противостоянии. Такое мнение в соцсети Х высказал Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета.

Эксперт заявил, что продвижение российской армии в глубину территории Украины зависит исключительно от желания самих россиян. Западу это необходимо понять, чтобы на основе данного факта вести переговоры по прекращению военных действий.

«Это — факт и отправная точка для всех мирных переговоров», — указал Малинен.

Ранее по поводу постепенного изменения отношения к России на Западе высказался сенатор Климов. По его мнению, за рубежом постепенно начинают понимать пагубность санкций и разрыв экономических связей с РФ. Это приводит к утере конкурентоспособности предприятий в Европе за счет роста издержек и повышения себестоимости продукции.