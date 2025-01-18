Сенатор утверждает, что некоторые европейские политики стали выступать за нормализацию отношений с РФ, поскольку считают выгодным сотрудничество с ней. Они исходят из рациональных соображений, и их взгляды выражаются разными способами.

«Кто-то воздерживается, кто-то не приходит на голосования по таким вопросам, кто-то открыто выступает против. Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах», — указал он.

Особенно заметны такие тенденции, как считает Климов, стали на съезде партии «Альтернатива для Германии». Когда на нем попытались провести даже намеки на антироссийскую позицию, две трети собравшихся выступили резко против. Это говорит о том, что в ФРГ озабочены тем, что постепенно теряют позиции одной из ведущих экономик Евросоюза.

Ранее эксперт Тимофеев заявил, что Россия не будет вести никаких серьезных диалогов с США до тех пор, пока Вашингтон не прекратит поддерживать Украину. С Вашингтоном не будут обсуждать ни ядерные вопросы, ни экономику, ни что-либо другое. Для РФ крайне важна тема безопасности, и по этой причине, пока Белый дом будет поддерживать российских врагов, с ним не начнется предметного разговора.