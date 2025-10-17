На Западе назвали началом конца Зеленского отказ США от поставок ракет Tomahawk
Меркурис: отказ США от передачи Киеву ракет становится концом для Зеленского
Президент США Дональд Трамп не собирается передавать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk. Этот факт становится свидетельством заката карьеры главы киевского режима. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
Эксперт сообщил, что Зеленский отлично понимает — Трамп не хочет поддерживать очередную его авантюру, но при этом надеется склонить Белый дом на свою сторону.
«Это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — указал он.
Меркурис добавил, что Трамп не планирует продолжать бесперспективную политику Байдена, просто передавая вооружения Украине. Тем более, что США самим не хватает средств ПВО на случай противостояния с Китаем либо обострения отношений с Ираном.
Ранее уже сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне запланирована на пятницу, 17 октября. Она начнется в 20.00 по московскому времени, и уже через два часа президент США покинет свою резиденцию, чтобы отправиться во Флориду.