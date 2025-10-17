Президент США Дональд Трамп не собирается передавать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk. Этот факт становится свидетельством заката карьеры главы киевского режима. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

Эксперт сообщил, что Зеленский отлично понимает — Трамп не хочет поддерживать очередную его авантюру, но при этом надеется склонить Белый дом на свою сторону.

«Это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — указал он.

Меркурис добавил, что Трамп не планирует продолжать бесперспективную политику Байдена, просто передавая вооружения Украине. Тем более, что США самим не хватает средств ПВО на случай противостояния с Китаем либо обострения отношений с Ираном.

Ранее уже сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне запланирована на пятницу, 17 октября. Она начнется в 20.00 по московскому времени, и уже через два часа президент США покинет свою резиденцию, чтобы отправиться во Флориду.