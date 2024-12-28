Республиканец Дональд Трамп, который в 2025 году займет пост президента США, навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности. Такими наблюдениями поделились обозреватели Financial Times.

Авторы материала на FT заявили, что Дональд Трамп серьезно намерен поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине. По заявлению западных журналистов, республиканец хочет добиться согласия Киева на мирный договор, но при этом не предоставит никаких гарантий безопасности. Санкции против России, как полагают, будут смягчены.

Кроме того, Financial Times отмечают, что позиции Владимира Путина и Дональда Трампа схожи. Как минимум в том, что и российский и американский лидеры хотят решения ситуации на Украине путем мирных переговоров. Проблема лишь в том, что Украина отказывается от всех мирных возможностей.

Напомним, что Трамп обещал после инаугурации решить украинский конфликт за сутки. В Москве назвали проблематику слишком серьезной, чтобы 24 часов было достаточно для урегулирования.

Ранее сообщалось, что Трамп предупредил страны Европы о сокращении финансовой поддержки Киева.