Трамп предупредил страны Европы о сокращении финансовой поддержки Киева

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил странам Европы о том, что Вашингтон планирует уменьшить финансовую поддержку Киева. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, Трамп также оказывает влияние на европейские государства с целью побудить их увеличить свою помощь Украине.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден намерен усилить поддержку Украины. Он поручил Пентагону увеличить поставки вооружений Киеву. Байден отметил, что за последние несколько месяцев США поставили Украине несколько сотен противоракет.