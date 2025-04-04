На Западе назвали вероятную дату телефонного разговора между Путиным и Трампом

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться между собой могут созвониться либо еще до наступления выходных, либо в начале следующей недели. Об этом сообщило издание Politico.

По утверждению журналистов, разговор между российским и американским лидерами состоится в самые ближайшие дни.

«Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных», — указали они со ссылкой на некие европейские источники.

Ранее американские СМИ сообщили, что ближайшее окружение Трампа просит его не звонить пока Путину. По мнению сотрудников Белого дома, президенту США не надо созваниваться с главой РФ до тех пор, пока тот не согласится на прекращение огня.