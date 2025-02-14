В состав переговорной группы от России по завершению украинского конфликта могут войти самые опытные и квалифицированные люди. Такое допущение сделало агентство Bloomberg.

В ожидании начала мирных переговоров по прекращению боевых действий на Украине западные СМИ стали строить свои версии, кого именно Москва отправит для дипломатического диалога.

«То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом», — указали журналисты.

По их мнению, в состав этой группы могут включить таких людей, как Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки, Юрия Ушакова, помощника президента по международным вопросам, а также Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее в Госдуме заявили, что для успешного диалога по поводу решения украинского конфликта американским властям стоит отказаться от угрожающей и ультимативной риторики. Весь разговор должен строиться на взаимном уважении, в этом уверен депутат от Крыма Шеремет.