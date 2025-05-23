На Западе назвали время возможного начала новых переговоров между Россией и Украиной

Новый тур переговоров между делегациями России и Украины может быть запущен уже на следующей неделе. Такое мнение высказало агентство Bloomberg.

Издание сослалось на данные, полученные из дипломатических кругов Европы.

«Официальные лица говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального организатора или посредника в переговорах», — указали журналисты.

По имеющимся сведениям, эти переговоры могут быть запущены уже на следующей неделе, если на это согласится российская сторона.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии обсудила с Трампом новые переговоры по Украине. Мелони отметила ценность поддержки Ватикана в решении этого вопроса. Для переговоров на техническом уровне по Украине существуют разные варианты, добавила она.