Премьер-министр Италии обсудила с Трампом новые раунды переговоров по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине.

Об этом она рассказала после встречи с премьером Дании Метте Фредериксен в Риме.

Она также отметила ценность поддержки Ватикана в решении этого вопроса.

Для переговоров на техническом уровне по Украине существуют разные варианты, добавила она.

В любом случае в приоритете серьезные переговоры, подчеркнула она. В настоящее время, по словам Мелони, ведется работа со многими европейскими и американскими лидерами, чтобы начать переговоры на техническом уровне, после чего можно будет перейти на политический уровень.

Ранее Трамп сообщил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня.