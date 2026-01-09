На Западе назвали заслуженным удар «Орешником» по Украине

Финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прокомментировал ракетные удары по объектам на территории Украины. В своем микроблоге в социальной сети X он допустил резкие высказывания в адрес украинского руководства, пишет «Газета.ру» .

По мнению Малинена, действия Киева привели к закономерному результату. Его заявление появилось на фоне сообщений о применении новых видов вооружений.

«Итак, «Орешник» вернулся. <…> В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский», — написал Малинен.

Ранее, 9 января, официальный представитель Министерства обороны России заявил о нанесении массированного удара по критическим объектам на Украине, в ходе которого впервые были применены ракеты средней дальности «Орешник». В ведомстве подчеркнули, что это была ответная мера на попытку атаки беспилотниками резиденции российского президента в ночь на 29 декабря прошлого года.

Согласно заявлению военного ведомства, все запланированные цели были поражены. В список пораженных объектов вошли цеха по производству дронов, которые, по данным Минобороны, использовались при атаке, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что «Орешник» ударил по крупнейшему подземному газохранилищу Украины.