На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова журналисту Карлсону

За рубежом заявили о высоком профессионализме Сергея Лаврова, который он демонстрирует во время интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Такие комментарии западные пользователи социальных сетей оставили под видео с этой беседой.

Глава Министерства иностранных дел РФ Лавров во время интервью выглядит очень достойно и профессионально. То, как он отвечает на вопросы, говорит о его очень высоком уровне, так посчитали на Западе. Одни пользователи отмечают очень хороший английский язык министра. По их мнению, он изъясняется чище, чем вице-президент США Камала Харрис.

«Лавров и Путин кажутся в миллионы раз умнее и рассудительнее, чем когда-либо говорил любой западный чиновник», — отмечают другие.

Отдельно указано, что Лавров высказывает свои мысли спокойно и внятно без эмоций и истерик. В то же время Такер Карлсон очень внимательно его слушает и не перебивает. Это говорит о высоком профессиональных качествах их обоих. Все это разительно отличается в лучшую сторону от поведения лидеров Соединенных Штатов, которые не в состоянии настолько ясно излагать свои мысли.

Ранее об интервью Лаврова высказался известный телеведущий Познер. Он назвал его хорошим знаком и неким показателем. Министры, тем более главы такого ведомства, преследуют определенные цели, когда общаются со СМИ. Поэтому у Лаврова при его выступлении есть далеко идущие цели.