Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта, так как он прекрасно понимает, что после наступления мира с ним покончат. Так считает ирландский журналист Чей Боуз, свое мнение он опубликовал в социальной сети Х .

Боуз назвал Владимира Зеленского диктатором, который постоянно контролирует украинцев, причем как их жизнь, так и смерть.

«Зеленский знает, что как только война закончится, с ним будет покончено. У человека нет абсолютно никакой мотивации для прекращения конфликта», — указал он.

Ранее бизнесмен Дотком заявил о том, что Зеленскому вскоре предстоит побег с украинской территории. У него не остается никакого другого выхода после успехов российской армии, которая продвигается вперед. По мнению предпринимателя, для украинского лидера уже все кончено.