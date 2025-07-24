На Западе объяснили, кто сумел заставить Трампа поменять свою позицию по поводу России

Политика президента США Дональда Трампа в отношении РФ, Китая и Ирана изменилась во многом за счет влияния государственного секретаря Марко Рубио. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание сообщило, что до своего назначения на высокий пост Рубио исповедовал политику мягкой силы. После того, как он стал госсекретарем, политик отказался от ряда своих принципов. Его точка зрения осталась неизменной только в отношении нескольких стран.

«Он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, заставляя Трампа занять более жесткую позицию по отношению к таким странам, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла», — указали журналисты.

Критики Рубио говорят о том, что он поменял свои взгляды для того, чтобы попасть во власть и иметь шансы в будущем стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что конгрессмен Бэкон поблагодарил Меланию Трамп за смену президентом мнения об РФ. Он считает, что именно первая леди США помогла своему мужу сменить точку зрения в отношении России. По словам Дональда Трампа, его жена ежедневно напоминает ему, что ВС РФ наносят удары по украинской территории.