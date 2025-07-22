В Конгрессе США поблагодарили Меланию за изменение отношения Трампа к России

Первую леди Соединенных Штатов Меланию Трамп необходимо поблагодарить за то, что ее супруг изменил мнение в отношении России. Так считает республиканец Дон Бэкон, член палаты представителей американского конгресса. Его мнение привела газета The Hill.

По утверждению политика, он рад, что Трамп обратил свое внимание на Украину. По словам президента, его жена ежедневно напоминает ему, что ВС РФ наносят удары по украинской территории. Бэкон считает, что глава Белого дома изменил свое мнение о России.

«Я думаю, мы должны поблагодарить Меланию за это», — указал он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прокомментировал вопрос о возможном влиянии его жены Мелании на видение российско-украинского конфликта. Американский лидер отметил, что первая леди занимает нейтральную позицию, однако выражает беспокойство в связи с большим количеством жертв.