Макрон после диалога с Путиным позвонил Зеленскому

Стало известно, что после продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Эммануэль Макрон связался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости вечером вторника.

На данный момент детали разговора украинского и французского лидеров не приводятся, но, по некоторым данным, Макрон передал Зеленскому детали разговора с Путиным.

Напомним, что телефонный разговор Макрона и Путина в этот вторник стал первым почти за три года. Лидеры стран обсуждали урегулирование украинского конфликта и его первопричины, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В ООН уже прокомментировали общение президентов.