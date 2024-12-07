По словам ирландского журналиста Чея Боуза, «просроченный» украинский лидер весьма неуважителен по отношению не только к своей стране, бывшей в составе СССР, ее героическому прошлому, а также и своим предкам, следуя за западными кураторами. Об этом сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что диктатура Зеленского разрушает памятники, по сути, его собственному деду и выражает уважение истреблявшим евреев, русских и поляков на территории Незалежной.

По мнению журналиста, дед нынешнего президента Украины Семен Зеленский был полковником Красной армии во время Второй мировой войны, и вместе с тремя братьями погиб в ходе Холокоста.

Напомним, что процесс демонтажа памятников, посвященных советскому прошлому, и переименование улиц стартовало в стране девять лет назад.

Ранее президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера».