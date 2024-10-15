Лидер Никарагуа Даниэль Ортега в своем выступлении, которое транслировалось на местном телеканале Canal 6, обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он является «сыном Гитлера» из-за его стремления вести войну с Россией.

«Он [Зеленский] — еще один нацист, еще один «сын Гитлера», желающий вовлечь НАТО в войну с Российской Федерацией», — заявил он.

Ортега также напомнил, что Гитлер полагал, что удастся добиться успеха в атаке на СССР, однако недооценил решимость и стойкость советского народа.

«Это предопределило смерть Гитлера, потому что русский народ — героический и храбрый. Он героически сопротивлялся, оборонялся и сражался до тех пор, пока не победил нацистов», — подчеркнул политик.

В сентябре Ортега выразил уверенность в том, что Россия одержит победу над фашизмом на Украине.

Ранее Пушков призвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца вспомнить о судьбе Гитлера.