Украинский президент Владимир Зеленский выглядит так, как будто постоянно находится под действием наркотических средств. Такое заявление в соцсети Х сделал телеведущий Такер Карлсон.

Внешний вид украинского лидера вызывает сильное беспокойство, так считает Карлсон. Гость его передачи, юрист Боб Амстердам, заявил о том, что странности в поведении главы Украины замечают во всем мире. Особенно это заметно для самих украинцев. Он согласился с Карлсоном, что Зеленский выглядит так, как будто постоянно находится под воздействием тяжелых наркотических препаратов. Об этом также говорят поступки украинского президента.

«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так. Состояние Зеленского прекрасно сочетается с новым уровнем украинской пропаганды, когда даже мысль о заключении мира считается преступной», — таков был общий вывод программы.

Ранее Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Тот постоянно критиковал главу Украины и после этого был брошен в тюрьму, где и скончался.