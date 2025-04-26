Британская газета The Times представила сатирический рисунок, обыгрывающий предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Риме.

Вдохновением для карикатуры послужила знаменитая фреска Микеланджело «Сотворение Адама», выполненная в Сикстинской капелле.

На изображении Трамп предстает в образе Бога, окруженный «ангелами» — вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Владимир Зеленский, изображенный в роли Адама, с мольбой протягивает руку к американскому лидеру. Однако вместо благословения Трамп демонстративно показывает средний палец, выражая свое раздражение.

Подпись к карикатуре гласит: «Когда в Риме, поступай, как римляне». Английская поговорка имеет русский аналог: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Публикация приурочена к предстоящему визиту Трампа в Рим на церемонию прощания с Папой Римским Франциском, где ожидаются многочисленные международные встречи.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский с горечью признал, что у Украины нет военных ресурсов для захвата Крыма.