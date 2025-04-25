Лидер киевского режима Владимир Зеленский с горечью признал, что у Украины нет военных ресурсов для захвата Крыма.

По оценке Зеленского, в ВСУ еще хватает военных для крупных боевых миссий, однако в армии недостаточно оружия. По этой причине Украина не сможет вернуть Крым военным путем.

«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного количества оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Как напоминает РИА Новости, в ноябре 2024 года Владимир Зеленский признавал, что Украине не удастся вернуть границы 1991 года, так как армии не хватает на это сил.

По данным Washington Post, Украине предлагали признать Крым российским. Однако Киев захотел максимальных гарантий безопасности для Украины взаимен. В Вашингтоне возмутились, что Зеленский не ценит те уступки по территориям, которые уже есть.

Ранее Владимиру Зеленскому напомнили о «возвращении Крыма» и о «победе» в конфликте.