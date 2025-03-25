На Западе отметили мастерство Путина при общении с Трампом и его представителями

По мнению обозревателя Имрана Халида, Путин умело раскалывает западный лагерь. Он манипулирует Трампом, старательно выискивая выгоду для РФ.

«Путину по силам перехитрить Трампа и добиться от него уступок, не идя навстречу», — указал журналист.

Такой вывод он сделал из телефонного разговора двух лидеров. Путин якобы сумел двусмысленно сформулировать временное прекращение огня по энергетическим объектам. США решили, что речь идет не только об энергетике, но и всей инфраструктуре в целом. Халид считает, что за счет этого Соединенные Штаты стали общаться с Россией за спиной Украины и Киев перестал влиять на собственное будущее. Итогом становится полное изменение всего хода переговоров, теперь Америка рассматривает возможность того, что РФ сохраняет за собой все захваченные ей украинские территории.

Ранее о ходе переговоров высказался глава МИД РФ Лавров. Он сообщил, что России необходимы гарантии безопасности от Украины и их Киев может выдать только в том случае, если получит прямой и недвусмысленный приказ от Вашингтона.