На Западе отметили важную деталь относительно заявлений Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп ни разу не коснулся темы продолжения поставок оружия Украине после своей инаугурации. Такую деталь заметил британский военный аналитик Александр Меркурис в опубликованном на YouTube-канале видео.

Эксперт отметил, что отсутствие упоминания оружейных поставок может свидетельствовать о возможном намерении США дистанцироваться от конфликта.

«Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — сказал Меркурис.

По его словам, такая позиция все же не отменяет введение дополнительных санкций против РФ, поскольку решение Трампа приостановить поставку оружия любым странам на 90 дней может свидетельствовать о его намерении договориться о прекращении конфликта за этот срок.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth призвал Россию прекратить конфликт на Украине. Он отметил, что не хочет «делать больно» президенту РФ Владимиру Путину, однако при необходимости введет санкции против Москвы.

На заявление Трампа отреагировали в Государственной думе РФ. Депутат ГД Михаил Шеремет в ответ на слова главы США отметил, что разговаривать с Россией на языке силы не нужно.