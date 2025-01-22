Президент США призвал Россию закончить СВО

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить конфликт на Украине, а в случае игнорирования рекомендации пообещал ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт на территорию Соединенных Штатов. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, если не удастся достигнуть договоренности, у него «не будет другого выбора», кроме как увеличить размер налогов, пошлин и санкций на все товары, которые РФ продает в США и многим другим «участвующим» государствам.

В своем обращении он подчеркнул, что урегулировать украинское противостояние можно «легким или сложным путем» и акцентировал внимание, что первый вариант является наиболее предпочтительным. Лидер Соединенных Штатов призвал Россию прекратить боевые действия и остановить конфликт как можно быстрее.

При этом он предупредил, что в случае игнорирования рекомендаций может последовать более жесткая реакция.

«Я собираюсь сделать России... и президент очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже», — написал Трамп в своем аккаунте своей социальной сети Truth Social.

Ранее президента США призвали отменить ограничения, введенные в отношении российских СМИ.