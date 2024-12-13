Российские войска могут нанести по Украине один из самых значительных ударов в виде освобождения Красноармейска за все время проведения специальной военной операции (СВО). В этом уверены аналитики Reuters.

Красноармейск, в котором находится одно из крупнейших угольных предприятий России, является единственным поставщиком коксующегося угля для металлургической отрасли страны. По мнению источников, его утрата может серьезно подорвать производственные мощности Украины и затруднить снабжение украинских гарнизонов, что грозит ухудшением ситуации на фронте.

Не менее важно, что падение Красноармейска (Покровска) — ключевого логистического узла ВСУ, значительно осложнит удержание и контроль территорий обеих сторон. Укрепление российских позиций в этом районе позволит им вывести линию фронта на более выгодные для себя рубежи, уверены эксперты.

Кроме того, российские войска уже добились успехов на других направлениях, выбив украинские силы из южной части Курахово. Это расширяет возможности для дальнейшего продвижения российской армии на запад, что ставит под угрозу новые регионы и создает дополнительное давление на украинские позиции.

Ранее специальный корреспондент RT Александр Пискунов сообщил, что ВСУ на угледарском направлении делали самодельные свастики в качестве наград.