На Западе оценили значение решения США по ATACMS для конфликта на Украине

Решение США разрешить ВСУ использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России вызвало бурные обсуждения на Западе, однако эксперты уверены, что оно не изменит траекторию боевых действий. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

Так, по мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги* за международный мир в Вашингтоне Майкла Кофмана, такое решение со стороны Вашингтона принято с опозданием, и оно навряд ли сможет поменять ход конфликта.

Как отмечают собеседники агентства, пока о том, как долго будет оставаться такое решение в силе, неизвестно, так как его принимал пока еще действующий президент США Джо Байден. В ноябре победу на выборах главы государства одержал Дональд Трамп, инаугурация которого состоится лишь в январе 2025 года.

Трамп, представляющий республиканскую партию, неоднократно высказывал недовольство масштабами помощи, оказываемой Киеву. Также политик не раз подчеркивал, что именно он после прихода к власти в США может остановить украинский конфликт. Однако после оглашения решения США представители Трампа и сам он никак не отреагировали на него.

Ранее агентство Reuters сообщило, как в США оценили влияние данного ВСУ разрешения бить вглубь РФ на ход конфликта на Украине.

*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.