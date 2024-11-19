В США оценили влияние данного ВСУ разрешения бить вглубь РФ на ход конфликта

Союзники Украины скептично настроены на какие-либо изменения в балансе сил в конфликте на Украине, несмотря на недавнее разрешение Вашингтона данное ВСУ наносить удары по российским целям, пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Собеседники агентства отметили, что украинская армия продолжает терять позиции под давлением российских войск, которые демонстрируют значительное превосходство на некоторых направлениях.

Впервые о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ, сообщила газета The New York Times 17 ноября.

Как позже написал информационный портал Axios, такое разрешение еще действующий лидер США дал Украине 14 ноября. Этот же ресурс отмечал, что разрешение атаковать РФ касается только Курской области.

Несмотря на это, во вторник, 19 ноября, Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Брянской области.

За несколько часов до информации от Минобороны РФ украинское издание «РБК-Украина» сообщило, что украинская армия впервые после разрешения США воспользовалась ракетами ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал разрешение США ударять по объектам РФ дальнобойными ракетами, отметив, что такая ситуация создает новый виток напряженности в конфликте на Украине.