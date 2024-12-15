На Западе ответили Зеленскому на призывы помогать Сирии

Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в адрес Владимира Зеленского за его слова о намерении оказать поддержку Сирии.

На своей странице в социальной сети Х Боуз иронически отметил, что украинский лидер, похоже, находится «в щедром настроении», решив наладить поставки украинского зерна в страну, где длится многолетний конфликт.

«Диктатор Зеленский в щедром настроении», — отметил журналист.

Накануне Зеленский поручил украинскому правительству организовать поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами. Эксперты, комментируя данное решение, критически оценивают его, отмечая нестабильность как в самой Сирии, так и на Украине.

8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили о контроле над территорией страны. Президент Сирии Башар Асад был вынужден покинуть территорию государства.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о своем намерении оставаться в стране и установил контакты с оппозицией.

Ранее политолог Дмитрий Раевский сравнил ситуацию с Сирией с конфликтом на Украине.