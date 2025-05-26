На Западе перечислили пять стран, наиболее подходящих РФ для проведения переговоров по Украине

Для России больше всего при проведении переговоров по Украине подходят страны Ближнего Востока. Так считает агентство Reuters.

Издание сослалось на информацию, полученную из собственных источников. По его данным, для России наиболее подходящими странами при проведении переговоров по прекращению украинского конфликта являются Турция, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. При этом Ватикан не рассматривается РФ как альтернатива.

«Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что лучше Ватикана может быть только Гаага — резиденция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина», — указали журналисты.

По мнению Москвы, Святой Престол находится в Италии, составной части Запада и НАТО. Как минимум, российской делегации будет сложно приехать туда из-за ограничений, введенных Европой в отношении граждан РФ.

Ранее по поводу будущих переговоров высказались в России. Глава МИД Лавров заявил, что для Кремля принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной будет иметь вопрос о легитимности президента Зеленского. Он, по мнению министра, может подписать документ о мирном урегулировании конфликта. Однако после к власти придет другой человек, который аннулирует договор.