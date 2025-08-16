На Западе пребывают в шоке от прошедшего саммита с участием Путина и Трампа на Аляске

Саммит на Аляске с участием российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа стал одним из самых неоднозначных дипломатических событий последних лет. По оценке The New York Times (NYT), эта встреча представляет собой крупную авантюру главы Белого дома, не имеющую аналогов в действиях его предшественников.

По мнению аналитиков, для Путина прошедший саммит стал безусловным успехом. Российский лидер, находившийся в дипломатической изоляции последние три года, не только получил возможность для переговоров, но и был принят как равноправный партнер.

При этом, как отмечает NYT, Путин не взял на себя никаких конкретных обязательств по прекращению военных действий на Украине.

Еще более удивительным стало поведение Трампа. Всего за несколько часов до встречи он угрожал Москве новыми санкциями, если она не достигнет соглашения с Киевом. Однако уже во время переговоров американский президент не только избежал критики в адрес Путина, но и не стал обвинять его в развязывании конфликта, что, по мнению экспертов, резко контрастирует с ранней позицией Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до представителей Европейского союза (ЕС), НАТО и Украины итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.