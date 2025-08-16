Президент США Дональд Трамп провел серию телефонных переговоров с лидерами стран Европейского союза (ЕС) и НАТО, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

Американский лидер довел до них итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа на Аляске.

Зеленский в своем телеграм-канале воздержался от комментариев по итогам прошедшей встречи, но заявил, что Трамп пригласил его 18 августа в Вашингтон на встречу. Стоит отметить, что эта поездка главы киевского режима в американскую столицу станет первой после перепалки с главой Белого дома в феврале.

По данным агентства Bloomberg, некоторые европейские чиновники всерьез обеспокоены потенциальным давлением на Зеленского со стороны США в вопросе территориальных уступок. Такие опасения возникли из-за того, что Трамп представил позицию Россию, которая основана на комплексном соглашении для завершения войны, а не в быстром прекращении огня.

По данным источников, разговор Трампа с Зеленским, продолжавшийся около часа, проходил в расширенном формате с участием председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ранее журналист британского издания The Economist Оливер Кэрролл заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли первой договоренности по прекращению огня на Украине.