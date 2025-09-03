На Западе предсказали потрясения в европейской дипломатии из-за отставки Макрона

В том случае, если французский президент Эммануэль Макрон уйдет в отставку, он создаст потрясение для дипломатии ЕС, но это не станет путем вывода Франции из кризиса. Такое мнение высказала газета Politico.

По мнению издания, политическая ситуация во Франции осложнилась конфликтом между президентом и премьер-министром. Макрон ищет новую кандидатуру на пост главы правительства вместо Франсуа Байру. Из-за этого все может закончиться отставкой самого Макрона.

«Хотя уход Макрона станет настоящим землетрясением на европейской дипломатической сцене, все больше сомнений возникает в том, что он сможет разрешить тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика», — указали журналисты.

Они добавили, что даже если во Франции появится новый премьер, ему не получится решить проблему госдолга. Те же самые проблемы будут стоять и перед политиком, который придет на пост президента вместо Макрона.

Ранее сообщалось, что политическая партия «Непокорившаяся Франция» намерена запустить процесс отрешения от власти президента Эммануэля Макрона. Она анонсировала введение процедуры импичмента на 23 сентября.