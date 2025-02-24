Стало известно, почему Зеленский не признает долги перед США
Зеленского упрекнули в продаже Украины трем хозяевам
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Президент США Владимир Зеленский отказывается признавать долги перед США.
Позицию украинского лидера в интервью РИА Новости прокомментировал депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По его словам, нежелание главы украинского режима соглашаться с предъявленной ему суммой вызвано страхом, так как ему тогда придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам.
22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку об обязательствах компенсировать Вашингтону $400-500 млрд. Зеленский же отказался признавать такие долги, отметил, что помощь от Соединенных Штатов поступала в виде гранатов.
«Он категорически не хочет признавать свою персональную заинтересованность в продолжении военного конфликта, так как его остановка грозит ему утратой захваченной и удерживаемой им власти», — заключил Шеремет.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался признавать многомиллиардный долг Украины перед США.