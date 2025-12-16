Правительство Украины сильно рискует в случае эскалации конфликта с Россией. Оно может потерять контроль над Одессой и Николаевом, так считает Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии. Он высказал свою точку зрения в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Эксперт напомнил, что Запад уже неоднократно пытался еще больше надавить на Россию, и каждый раз от этих попыток Украине становилось только хуже. Она теряла все новые и новые территории. Точно такой же сценарий может произойти и снова.

«Когда Запад так обостряет ситуацию, Украине это, на самом деле, не помогает. Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования», — указал он.

По мнению Дизена, дело может дойти до того, что Украина потеряет портовые города на черноморском побережье, Николаев и Одессу.

Ранее сообщалось, что западные страны договорились о предоставлении Киеву так называемых гарантий безопасности, схожих по смыслу с положениями пятой статьи устава НАТО. Данное заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя итоги последних консультаций.