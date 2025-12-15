«Схожие с пятой статьей»: В Берлине заявили о готовности Запада дать Украине так называемые гарантии безопасности

Западные страны договорились о предоставлении Киеву так называемых гарантий безопасности, схожих по смыслу с положениями пятой статьи устава НАТО. Данное заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя итоги последних консультаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам немецкого канцлера, европейские государства и США согласовали новый формат обязательств перед украинскими властями. Мерц охарактеризовал эти договоренности как «далеко идущие». Он отметил, что американская сторона взяла на себя соответствующие политические обязательства, которые в будущем могут получить и юридическое оформление.

Как утверждается, данный шаг направлен на создание долгосрочных рамок поддержки Киева после завершения боевых действий. В Берлине подчеркивают, что речь идет именно о гарантиях, «схожих» с принципами коллективной обороны Североатлантического альянса, на которые ссылался президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны ФРГ раскритиковал переговоры по Украине с участием США.