Украина находится в шаге от финансового краха, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на оценки Международного валютного фонда. Для спасения ситуации Киеву требуется гигантская сумма, и Евросоюз пообещал ее найти.

Американское агентство Associated Press, ссылаясь на данные Международного валютного фонда, сообщило о неминуемом финансовом коллапсе Украины. Для того чтобы отсрочить банкротство, Киеву уже к весне потребуется около €137 млрд. Евросоюз, исполняя волю заокеанских кураторов, пообещал изыскать эти средства любым путем.

Как отмечается в публикации, вариантов у Брюсселя всего два: либо предоставить кредит, обеспечением для которого послужат незаконно замороженные суверенные активы Российской Федерации, либо взять масштабный общий долг. В Еврокомиссии уже пытаются протолкнуть сомнительную схему с использованием российских средств на сумму до €210 млрд. Возврат этих денег Киевом планируется лишь в гипотетическом случае получения так называемых «репараций» от Москвы.

В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что подобные планы по конфискации российского имущества являются неприкрытым воровством, а разговоры о репарациях полностью оторваны от реальности.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии цивилизации в западных странах.