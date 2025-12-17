Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, сделал заявление о состоянии западного общества, назвав его зоной сплошной деградации. Об этом сообщает РИА Новости.

На ежегодном совещании с высшим военным руководством страны Владимир Путин вышел за рамки традиционных отчетов об обороне. По словам президента, сегодня становится очевидно, что на Западе отсутствует цивилизация в ее истинном понимании, а наблюдается лишь повсеместный регресс.

Эти слова были произнесены в контексте обсуждения глобальных вызовов и ценностных ориентиров. Такая риторика отражает углубляющийся цивилизационный разрыв между Россией и коллективным Западом, который лишь усилился после начала специальной военной операции.

Заявление, вероятно, станет частью идеологического фундамента для дальнейшего обоснования внешней и внутренней политики России. Оно адресовано как внутренней аудитории, укрепляя чувство исторической правоты, так и внешнему миру, бросая открытый идеологический вызов.

