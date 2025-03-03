Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что любые попытки заменить его на посту президента Украины чреваты серьезными трудностями, как и недопуск его к участию в выборах. Об этом он заявил в интервью британским журналистам. Его слова приводит телеканал Sky News.

Напомним, что срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Он же и отменил проведение выборов в стране, объяснив это решение действием военного положения.

«Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах. — Прим. ред.). А это будет немного сложнее», — сказал Зеленский.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Эта встреча превратилась в словесную перепалку с американским лидером и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом.

По итогам встречи, как отмечали СМИ, Зеленского выгнали из Белого дома, и соглашение по редкоземам, которого добивался Трамп, подписано не было.

Ранее Владимир Зеленский вновь привлек внимание своим неуважительным поведением, по-хамски ответив сенатору США Линдси Грэму.