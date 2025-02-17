В Европе отлично осознают свою слабость, и потому начинают рыдать при критике их действий. Так считает ирландский журналист Чейз Боуз, запись об этом он сделал в социальной сети Х.

Боуз сообщил, что руководители Евросоюза постоянно пугают население «русской угрозой». В то же время они не в состоянии выдерживать критику, и слова вице-президента США Вэнса немедленно вызвали слезы у руководителя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена. Тот расплакался во время завершающей речи на мероприятии.

«Если европейские «лидеры» начинают плакать, когда такие люди, как Джей Ди Вэнс, говорят им правду, что они будут делать, когда прибудут русские?» — указал журналист.

Ранее Боуз по итогам конференции в Мюнхене заявил, что Зеленский очень похож на мошенника. Он вел себя неадекватно, часто дергался, был покрасневшим и корчил гримасы. Журналист предположил, что украинский лидер в отчаянном положении и не знает, как не загнать себя в угол.