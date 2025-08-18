На Западе раскрыли формы косвенной поддержки Украины со стороны США

США могут предоставлять Украине гарантии безопасности без постоянного размещения своих войск на украинской территории, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных аналитиков.

Согласно их оценкам, американская поддержка может осуществляться в косвенных формах, снижая риски прямой конфронтации с Россией.

Возможные варианты помощи включают содержание истребителей ВВС США в состоянии боевой готовности за пределами Украины для быстрого реагирования, поставки европейским союзникам систем противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, проведение разведывательных миссий с использованием БПЛА, запускаемых с территории соседних стран, а также предоставление Киеву данных военной разведки и логистическая поддержка с использованием американского транспорта.

Отмечается, что такой подход позволит Вашингтону усиливать обороноспособность Украины, избегая прямого участия в конфликте.

Ранее в Китае назвали «холодным душем» для Европейского союза (ЕС) встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом в США.