В условиях ухудшающейся ситуации на фронте и продолжительного конфликта Киев начал предпринимать новые дипломатические шаги, о которых начали открыто говорить на Западе. Так, по мнению аналитиков издания Spectator, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сместить фокус своей дипломатической деятельности с президента США Дональда Трампа на лидеров стран Европейского союза (ЕС).

Как отмечает источник, такой «маневр» Зеленский пытается совершить, чтобы заручиться широкой поддержкой «союзников» из Европы на фоне желания Трампа поскорее завершить конфликт на Украине.

Как пишет издание, за три года конфликта положение украинской стороны существенно усложнилось — миллионы украинцев были вынуждены покинуть свою страну, сотни тысяч человек погибли, а экономика и инфраструктура Украины практически разрушены.

Как отмечают эксперты, ожидаемые переговоры в Турции о мире могут подсветить контраст в положении двух стран — России и Украины.

11 мая президент РФ Владимир Путин публично обратился к киевскому режиму и предложил возобновить переговорный процесс по заключению мира.

В ответ на это глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность сесть за мирный стол переговоров, однако поставил ультиматум — прекращение огня. Планируется, что встреча делегаций России и Украины состоится 15 мая.

Ранее руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении огня.