Из-за неадекватного поведения Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле украинская делегация потерпела поражение, пишет испанская газета Público.

Теперь, считают авторы публикации, у Москвы есть повод продолжать боевые действия и делать ставку на продолжение диалога с США, а не с Киевом.

Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп совсем не понравился призыв главы киевского режима к российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Стамбул.

Именно поэтому, США предпочитают прямые контакты с Москвой, говорится в материале.

Ранее сообщалось о том, что в Венгрии раскрыли роль Зеленского на переговорах по Украине.