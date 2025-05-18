Европейские лидеры будут пытаться помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине с помощью Владимира Зеленского.

Такое мнение в соцсети X высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Это их единственный способ, пояснил он, так как у Зеленского есть место за столом переговоров.

Несмотря на то, что европейские политики не принимают участие в переговорах из-за позиции лидеров ФРГ, Франции, Британии и Польши, нацеленных на продолжение войны, а не на установление мира, они все равно будут пытаться оказывать влияние на их ход.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский готовил медийную ловушку для российской стороны в Стамбуле.