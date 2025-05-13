Ирландский журналист Чей Боуз рассказал в социальных сетях о том, что лидеры стран Запада всеми силами пытаются заставить европейцев поверить, что их проблемы связаны именно с политикой Владимира Путина.

Об этом пишет РИА Новости. Боуз заявил, что всех жителей ЕС политическое руководство убеждает в том, что именно российский лидер якобы несет исключительную ответственность за каждую проблему, с которой люди в Европы сталкиваются в повседневной жизни.

Кстати, ранее и другие журналисты в Европе сообщали о лжи политиков: в частности, Питер Хитченс отметил, что риторика западных лидеров пропагандистская и рассказывает о выдуманной угрозе.

Ранее сообщалось о том, что Макрон выступил с ультиматумом в адрес России.