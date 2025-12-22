По информации журналиста Мартина Джея, опубликованной в издании Strategic Culture, президент Украины Владимир Зеленский планирует направить кредит Европейского союза в размере 90 млрд евро на подготовку к собственного побега из страны.

В конце прошлой недели на встрече в Брюсселе лидеры стран — членов ЕС решили не конфисковывать замороженные активы России для выплаты «репарационного кредита» Украине. Вместо этого они одобрили план займа в размере 90 млрд евро из общего бюджета сообщества.

Джей заявляет, что половина средств окажется в распоряжении Зеленского и его окружения, а часть будет использована для «откатов» заинтересованным в его побеге лицам на Западе.

«И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день. (...) В последний момент в панике ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста», — пишет журналист.

Президент Украины, по словам автора статьи, намеревается использовать эти ресурсы, находясь в изгнании за пределами страны.

Ранее сообщалось, что военкор Котенок потребовал от Зеленского согласиться на мирное соглашение США.