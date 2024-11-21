Журналист Чей Боуз из Ирландии рассказал, что на самом деле может связывать лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Обозреватель назвал их мошенниками в собственном блоге в соцсети X.

Джо Байден еще остается у власти до конца января 2025 года. За это время он старается успеть завершить ряд запланированных проектов для Украины, многие из которых вызывают осуждение со стороны международного сообщества. Одно из потенциальных решений американского главы озвучивали СМИ. По их данным, Байден намерен списать долг Незалежной, причем наполовину.

Информация вызвала негодование у ирландского журналиста Чей Боуза. Он назвал Байдена и Зеленского мошенниками, вступивших в тайный сговор.

«Джо Байден только что передал 4,6 миллиарда долларов ваших денег самой коррумпированной диктатуре в современной истории. <…> От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому», – написал он.

Кроме того, Боуз уверен, что лидер Белого дома постарается уничтожить все доказательства своих неправомерных действий, в том числе вовлеченность себя и сына в денежные махинации. Их Байден мог умело проворачивать с помощью ситуации на Украине. По этой причине демократу было невыгодно завершать конфликт.

Напомним, что по результатам президентских выборов победил Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что способен помирить Украину и Россию, а также урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. В том числе республиканец намерен изменить текущие механизмы поставок Киеву. Однако действовать новоизбранный глава сможет только после официального вступления в должность с 20 января 2025 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Джо Байден планирует списать долг Украины на $4,65 млрд.