На Западе раскрыли зловещий план Германии против России
Military Watch Magazine: ФРГ готовит американские пусковые системы против России
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Германия разрабатывает масштабные планы по наращиванию наступательного военного потенциала, направленного против России, пишет Military Watch Magazine.
Согласно раскрытым данным, Берлин планирует разместить американские ракетные комплексы, включая крылатые ракеты «Томагавк» модификации Block IV с дальностью поражения 1600 км. Как отмечают авторы материала, эти ракеты, запущенные с территории ФРГ, смогут долететь до Москвы.
Отмечается, что с 2026 года на территории ФРГ появятся американские гиперзвуковые ракеты и комплексы SM-6. Соответствующий план был разработан администрациями США и Германии в июле 2024 года. Кроме того, Берлин также перебросил военные подразделения в Литву, что расширяет его наступательные возможности у границ России.
Ранее газета Politico сообщила, что Германия стремится сохранить американские войска на своей территории.