Согласно раскрытым данным, Берлин планирует разместить американские ракетные комплексы, включая крылатые ракеты «Томагавк» модификации Block IV с дальностью поражения 1600 км. Как отмечают авторы материала, эти ракеты, запущенные с территории ФРГ, смогут долететь до Москвы.

Отмечается, что с 2026 года на территории ФРГ появятся американские гиперзвуковые ракеты и комплексы SM-6. Соответствующий план был разработан администрациями США и Германии в июле 2024 года. Кроме того, Берлин также перебросил военные подразделения в Литву, что расширяет его наступательные возможности у границ России.

Ранее газета Politico сообщила, что Германия стремится сохранить американские войска на своей территории.